Football Leaks: Het monstercontract van Neymar

Waarom wou Neymar kost wat kost weg bij FC Barcelona? Een club die toch hoger aangeschreven staat dan Paris Saint-Germain, en meer kans maakt op de hoofdprijzen. De factor geld weegt zwaar door.



Het Duitse Der Spiegel pakt met informatie van Football Leaks uit. Neymar vangt bij Paris Saint-Germain 3.069.520 euro per maand. Dat is bijna 37 miljoen euro per maand!



Om even te vergelijken: alleen het jaarbudget van RSC Anderlecht en AA Gent zijn hoger dan wat Neymar in een maand opstrijkt.



Football Leaks onderschepte nog meer informatie over de transfer van Neymar. De totale afkoopsom bedraagt niet 222 maar 242 miljoen euro, inclusief premies en belastingen.

