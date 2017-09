"Wij nemen de beslissingen niet bij KV Oostende"

Geen Yves Vanderhaeghe meer bij KV Oostende, die het in de twee vorige seizoenen nochtans prima deed. Aleksandar Bjelica kwam er in augustus bij en lijkt het ontslag te betreuren.



"Het is altijd zuur als een trainer ontslagen wordt", stelt de voormalige verdediger bij Sporza Radio. "Voetbal is een andere wereld. Van de spelers tot de leden van de staf, ik denk dat iedereen het jammer vond.""Maar wij nemen de beslissingen niet. We moeten het accepteren", merkt de Servische Nederlander nog op.Voorlopig is Adnan Custovic de T1 bij de Kustjongens. Onder zijn leiding veroverden ze hun tweede punt in acht competitiematchen.