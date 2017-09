Reactie Bjelica na KRC Genk - KV Oostende

Twee goals in Racing Genk-KV Oostende, netjes verdeeld tussen beide ploegen. Een resultaat waar ze allebei weinig mee opschieten. Aleksandar Bjelica kan leven met dat gelijkspel.

Verdiend en hoopgevend gelijkspel #gnkkvo 1-1 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 23 september 2017

@CouckeMarc heeft blijkbaar niet alleen de trainer de laan uitgestuurd maar ook zijn voetballlers. Voetballen wil @kvoostende niet. #gnkkvo — Geert Neyens (@GeertNeyens) 23 september 2017

Met 10 kan voor de goal gaan liggen en hopen op Gano. Zo'n tactiek kan ik ook verzinnen @kvoostende #gnkkvo — Tom Remans (@tremans) 23 september 2017

Wat een negatief kvo, voorbije weken zat ik te hopen dat ze punten pakten, nu net andersom. #gnkkvo — Marc Putteman (@MarcLebbeke1511) 23 september 2017

Weinig doelkansen in de eerste helft. KV Oostende ging wel met een achterstand de rust in, na een vrije trap van Ruslan Malinoskyi. Maar Zinho Gano wist in de 74ste minuut gelijk te maken."Racing Genk is een goed team, dus we kunnen wel tevreden zijn met dat punt", stelt Bjelica bij Sporza Radio. "We hebben alles gegeven. Jammer dat die drie punten niet gelukt zijn.""Op dit moment moeten wij geen fantastisch voetbal brengen. We staan onderaan en moeten overal punten proberen te pakken. Of we nog aan Play-off 1 mogen denken? We moeten eerst uit die onderste zone weg trachten te geraken. Wat het dan wordt zien we dan wel."