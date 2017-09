Stijn Vreven blij met historische overwinning

NAC Breda wist nog nooit in de Eredivisie te winnen op bezoek bij Feyenoord. Onder de leiding van Stijn Vreven lukte dat wel.



Zijn ploeg zegevierde met 0-2 in de Kuip. "Een historische overwinning", stelt Vreven op de clubsite. "Na het debacle van afgelopen week winnen we nu van de landskampioen. Het kan snel gaan.""We hebben goede goals gemaakt vanavond. Je weet dat Feyenoord dan powerplay gaat spelen.""We maken goede stappen met deze jonge ploeg. We gaan zeker nog acht keer vallen, maar zullen ook negen keer opstaan. Dit zijn gouden punten. Volgende week thuis tegen ADO Den Haag zullen we ook de punten moeten verzilveren.''