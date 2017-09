Jonge debutant beslissend in KV Mechelen - STVV

De kop is er af voor KV Mechelen. De eerste overwinning in de competitie is een feit. Op de achtste speeldag ging STVV, dat op de derde plaats stond, met 2-0 voor de bijl. Met de 18-jarige Boureima Hassane Bandé in de hoofdrol. Bij zijn eerste basisplaats!





Yannick Ferrera bracht tegen zijn ex-club Hassane Bandé voor het eerst aan de aftrap. Het talent uit Burkina Faso liet in de elfde minuut Lucas Pirard het nakijken. Bandé scoorde ook in de 73ste minuut. Een droomdebuut.Voor Bandé was het zijn eerste basisplaats in de Pro League. Hij viel al in tegen Antwerp, Oostende en Club Brugge. Zowel tegen Oostende als Antwerp pikte hij een doelpunt mee. Zijn teller staat dus op vier goals in vier wedstrijden.In de bekermatch tegen Bocholt mocht hij ook starten. Scoren hoorde er niet bij.KV Mechelen liet Bandé in april meetrainen. Hij maakte een goede indruk op de technische staf en tekende half juni een contract voor twee jaar met een optie voor twee bijkomende seizoenen.Bandé kwam over van opleidingsclub Salitas en begon als optie voor de toekomst.