De Roeck: "STVV beter in de rechthoeken"

Geen puntenwinst voor STVV bij KV Mechelen. Hassane Bandé scoorde twee keer. Jonas De Roeck wil niet te lang stil blijven staan bij deze nederlaag op verplaatsing. STVV staat er nog altijd goed voor en speelt vrijdag op Stayen tegen Charleroi.







STVV begon goed, maar na elf minuten was het 1-0. De Roeck bracht in de tweede helft Bezus, Botaka en Abrahams in. De Kanaries slikten echter nog een tweede goal van Bandé."Zij speelden het slimmer. Ze haalden voortdurend het ritme uit ons spel met lepe overtredingen", stelt Jonas De Roeck bij Sporza.Scheidsrechter Erik Lambrechts floot liefst 39 overtredingen. Schoofs en Rits kregen geel, Cocalic zelfs twee. Bij STVV was er geel voor Boli."Tussen de beide rechthoeken vond ik ons eigenlijk beter, om het met Ferrera's woorden van vorige week te zeggen, maar in de cruciale zones waren zij scherper. Wij probeerden te voetballen, zij maakten de doelpunten."Voor STVV is het de tweede nederlaag in acht competitiematchen. Bij Zulte Waregem grepen ze ook naast de punten."We hebben toch weer laten zien dat we een goede ploeg hebben met veel voetballend vermogen", merkt de 37-jarig Jonas De Roeck op. "We hebben vandaag verloren, maar wie weet winnen we volgende week wel weer."STVV ziet Moeskroen de derde plaats terug in handen nemen.