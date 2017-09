Yannick Ferrera haalt opgelucht adem

KV Mechelen versloeg STVV met 2-0. De eerste zege in acht competitiematchen. Dat doet deugd. "Ik hoop dat we vertrokken zijn voor een reeksje", vertelde Yannick Ferrera na afloop.



"Ik vind het echt een verdiende overwinning. We hadden al veel vroeger een driepunter kunnen pakken, maar moesten er heel lang op wachten. Deze overwinning verandert heel veel en doet ongelofelijk veel deugd."



Scheidsrechter Erik Lambrechts floot liefst 39 overtredingen. Jonas De Roeck stelde op de persbabbel dat KV Mechelen te vaak het tempo uit de wedstrijd wenste te halen.



"Er wordt veel gezegd over de overtredingen vandaag, maar ik vond niet dat er doodschoppen tussen zaten. We wilden hen gewoon niet aan het voetballen brengen, want dat kunnen ze te goed", luidt de repliek van de Mechelse coach. "Ook Cocalic (2x geel, nvdr.) had niet de intentie om zijn tegenstander pijn te doen. Hij kwam te laat, meer niet."



