Lierse knokt zich uit de penarie

Bittere tijden voor de fans van Lierse. Ze zagen een aantal sterkhouders vertrekken, hun geliefkoosde club staat te koop, en de resultaten vielen dik tegen. In de thuismatch tegen Union was de derde nederlaag in de maak. Het tij kan snel keren in het voetbal.

Twee nederlagen, vier draws. Lierse bengelde met Westerlo onderaan in Eerste Klasse B. In de Beker van België leden ze een 2-0 nederlaag tegen Antwerp. Er klonk vertwijfeling bij trainer Frederik Vanderbiest.De thuismatch tegen Union St-Gilloise leek op een nieuwe opdoffer uit te draaien. Julien Vercauteren (ex-Lierse) scoorde op het halfuur.Met nog een handvol minuten te spelen stond het nog altijd 0-1. Maar Aurelien Joachim prikte in de 85ste minuut raak. In de 92ste minuut bezorgde Elgabas Lierse toch nog drie punten. De eerste zege van het seizoen!Lierse telt 7 op 21. Dat zijn er twee meer dan Tubeke. Westerlo volgt op drie. De Kemphanen spelen zondag nog thuis tegen Roeselare.