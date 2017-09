Vijf rode kaarten in derby Fenerbahce - Besiktas

De topper tussen Fenerbahçe en Besiktas was er weer eentje op het scherpst van de snee. Veertig minuten lang leek er weinig aan de hand. Tot Quaresma in twee minuten twee gele kaarten kreeg. Fenerbahçe moest ook met tien verder, na een rode kaart voor Neto.



Op dat moment was het 1-0 voor Fenerbahçe, dankzij een strafschopgoal van de Braziliaan Giuliano. Het bleef geen strijd met tien tegen tien. In de slotfase kookten de potjes helemaal over, met tweede penalty, een rode kaart voor de Canadees Hutchinson en een uitsluiting voor Koybasj, die nog geen kwartier op het veld stond.



Negen tegen negen dus. Na het laatste fluitsignaal (2-1) volgde er echter nog een vijfde rode kaart, voor Ozyakup van Besiktas.



"Een gekkenhuis", vertelt de Nederlandse aanvaller Vincent Janssen tegenover de NOS. "Hoe zo'n wedstrijd beleefd wordt... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er is een hoop gebeurd in de wedstrijd. Ik denk dat het gewoon de derby's hier zijn. Iedereen legt alles erin. Dit is wel heel mooi om mee te maken."

