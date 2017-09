Frutos: "Genoeg kwaliteit bij Anderlecht"

Anderlecht leek op de Freethiel op een nieuwe opdoffer af te stevenen. Isaac Thelin opende de score en Waasland-Beveren bleef goed voetbal brengen. Frank Boeckx hield Anderlecht echter in de wedstrijd en in de slotfase grepen de Brusselaars toch nog de drie punten.

Crazy game tonight but finally victory away! So happy for my first goal this season! Thanks for big support! RSCA! 💜💪🏻😈 — Uros Spajic (@Uros5Spajic) 23 september 2017

Nicolae Stanciu mikte de gelijkmaker binnen, Uros Spajic lukte de 1-2. "We wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd zou worden, want Anderlecht heeft het altijd moeilijk bij Waasland-Beveren", juichte Nicolas Frutos na afloop."Ik ben blij met deze overwinning. We hebben een aantal zeges nodig om het nodige vertrouwen terug in de ploeg te krijgen. Er schuilt genoeg kwaliteit in de spelerskern. Met meer vertrouwen zullen we dat ook terug kunnen tonen. Dan keert het Anderlecht dat ik wil zien terug."