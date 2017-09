Clement: "Anderlecht vergeten af te maken"

© www.voetbalbelgie.be - DC

De Freethiel liep helemaal vol voor de clash tussen Waasland-Beveren en Anderlecht. De jongens van Philippe Clement brachten goed voetbal en kwamen op voorsprong via Isaac Thelin. In het slotkwartier wipte Anderlecht echter haasje over. De 1-2 nederlaag komt hard aan.



"Zo’n match moet je altijd winnen", zuchtte Clement na afloop tegenover Sporza. "Al zaten de omstandigheden niet mee. We moeten in de eerste plaats wel naar onszelf kijken, want we maken de kansen - die we zelf afgedwongen hebben - niet af."



"Er waren ook nog andere omstandigheden waar ik liever niet over spreek, want daar win je niets bij (arbitrage, nvdr)."



Clement sloot met een positieve noot af. "Als we zo blijven werken, komen er nog veel mooie dagen op de Freethiel."