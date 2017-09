Frank Boeckx is weer helemaal terug

Vanwege een blessure verdween Frank Boeckx even uit beeld. Tegen Lokeren liep het niet vlekkeloos, de 30-jarige doelman eiste tegen Waasland-Beveren terug de hoofdrol op.





Oef! 3 punten dankzij @FrankBoeckx die @rscanderlecht over de lijn trekt. Nu vertrouwen tanken en beter beginnen spelen #COYM #WBEAND https://t.co/W7AJ7BRJKJ — Sven Picqueur (@picqueursven) 23 september 2017

90’ Die doelman verdient bijna een standbeeld in Brussel, denken we zo. Opnieuw pakt hij uit met een knappe reflex. #wbeand #jpl — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) 23 september 2017

Thelin mikte Waasland-Beveren op voorsprong, maar in het slotkwartier scoorden Stanciu en Spajic voor Anderlecht. Boeckx was een van de weinige lichtpunten bij de titelverdediger.Zo hield hij Angban in de 88ste minuut van de gelijkmaker, met een prachtige redding. Twee minuten later toverde hij nog een ultieme reflex uit zijn hoed, bij een poging van Myny.