Heeft AA Gent straks nieuws over Vanhaezebrouck?

Geen puntenwinst voor AA Gent tegen Zulte Waregem. De Buffalo's bakten er weinig van en gingen met 0-1 onderuit. De 6 op 24 doet pijn aan de Gentse ogen. Leidt dat tot een ontslag?



Hein Vanhaezebrouck gaf na afloop toe dat hij het allemaal ook even niet meer weet. "Hier moet ik toch eens goed over nadenken, over hoe de zaken verlopen zijn en nu lopen. Er is tijd nodig voor een analyse en evaluatie", zuchtte hij bij Sporza Radio.



De clubleiding wimpelde vragen over de positie van de trainer af. Michel Louwagie zou later vandaag wel een mededeling doen in Sports Late Night op Vier.