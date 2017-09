Vanhaezebrouck haalt uit naar zijn spelers

AA Gent ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Zulte Waregem. Na geklungel in de defensie van de Buffalo's kwam Essevee al na drie minuten op voorsprong. Aan het begin van de tweede helft voerde Hein Vanhaezebrouck drie wissels door, maar dat bood geen soelaas.



"Ik kon er moeilijk zeven vervangen", aldus Vanhaezebrouck tegenonver Sporza. "Ik heb er in de tweede helft meteen drie ingebracht. Ik weet dat dat misschien dom is als je nog een blessure oploopt, maar het was de enige manier om het publiek achter de ploeg te krijgen. Tien minuten lukte dat, maar we hadden geen presence in de box. En daarna voelde je de twijfel opnieuw de bovenhand nemen, met traag voetbal en veel balverlies."



AA Gent blijft achter met 6 op 24, Zulte Waregem staat derde met tien punten meer. "Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat we onze 10 punten achterstand op Zulte Waregem nog zullen goedmaken. Als je voelt dat er twijfel in de groep zit, dat er geen durf is, dan ben je een beetje machteloos ... Dat krijg je er heel moeilijk uit in de wedstrijd zelf. We kunnen nu in de week weer praten, bijsturen en nog eens met andere spelers proberen, maar het is niet eenvoudig."











MK