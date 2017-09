Storm laat OHL juichen bij Beerschot Wilrijk

© www.voetbalbelgie.be - DC

Beerschot Wilrijk leek op weg naar een nieuwe driepunter. Fessou Placa vond in de 62ste minuut de weg naar doel in Den Dreef.



De nieuwe trainer Nigel Pearson zag echter de nodige veerkracht bij OH Leuven. Diep in de blessuretijd lukte Nikola Storm - die ook in de bekermatch tegen STVV scoorde - voor de gelijkmaker.



Beerschot Wilrijk blijft wel leider in de Proximus League met 15 op 21. OH Leuven heeft tien punten na zeven duels.