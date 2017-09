Francky Dury: "We zijn on track"

Zulte Waregem pakte de volle buit op bezoek bij AA Gent (0-1). Essevee staat na acht speeldagen samen met STVV en Excel Moeskroen op de derde plaats met 16 op 24. Francky Dury was dan ook tevreden achteraf.



"Ik ben tevreden, vooral over het begin van de match en onze tweede helft. Na tien minuten in de eerste helft vonden we even de oplossingen niet meer, vooral niet voor Milicevic, de gevaarlijkste man bij Gent. Later en vooral in de tweede helft werd het beter", aldus Dury tegenover Sporza.



"Onze organisatie stond er. We lieten Gent de bal achterin rondspelen, maar zodra ze de middellijn overstaken, hielden we onze gelederen goed gesloten. Leali moest nog wel een goede redding doen op het schot van Milicevic, maar mijn drie centrale verdedigers stonden perfect in positie en gaven niets weg."



"Dat we tien punten voorsprong hebben op Gent interesseert me eigenlijk niet echt. Veel belangrijker vind ik dat we de voeling met de top niet verliezen. We zijn on track."











MK