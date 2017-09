Dennis Praet viert feest tegen AC Milan

AC Milan roerde zich afgelopen zomer op de transfermarkt. De Rossoneri dromen van een nieuwe titel. Dan moeten ze wel beter doen dan tegen Sampdoria (2-0).









36.703 toeschouwers in de tribunes in het Stadio Communale Luigi Ferraris, met een basisplaats voor Dennis Praet.Sampdoria leek de beste kans te krijgen om de score te openen, maar na tussenkomst van de videoref kwam er geen strafschop voor de thuisploeg.Ook in de tweede helft waren de betere kansen voor Sampdoria en Gianluigi Donnarumma hield de bezoekers een paar keer goed op de been. De openingstreffer viel pas twintig minuten voor tijd dankzij Duvan Zapata. Hij scoorde op aangeven van Cristián Zapata. In de slotfase werd het nog erger voor AC Milan met de 2-0 via Ricardo Alvarez .AC Milan staat vijfde met 12 op 18. Napoli en Juventus lopen verder uit op de Rossoneri. Het verschil bedraagt zes punten. Internazionale heeft er vier meer. Inter en AS Roma zijn derde en vierde. Sampdoria heeft één punt minder dan AC Milan en staat zesde.