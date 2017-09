Albert Stuivenberg: "Dat duurt te lang"

Racing Genk kwam zaterdag in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen rode lantaarn KV Oostende. Genk-trainer Albert Stuivenberg legt de vinger op de Genkse wonde.



"Als team zijn we niet constant genoeg. Dat blijft een moeilijk verhaal, omdat we een stap vooruit willen zetten. Ik vind dat het tijd is dat we opstaan en het niveau gaan halen dat nodig is om wedstrijden te winnen. Dat duurt te lang", stelt Stuivenberg bij Sporza.



Volgens analisten is Stuivenberg te braaf. "Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. De mensen die met mij werken zullen mij zeker niet als te braaf omschrijven. Ik durf zeker op tafel te kloppen. Elkaar de waarheid durven te zeggen is van belang om vooruitgang te maken", besluit hij.



Volgende week trekt Racing Genk naar AS Eupen.







MK