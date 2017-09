"Weg voor Vanhaezebrouck naar Anderlecht ligt open"

AA Gent ging tegen Zulte Waregem op zoek naar de tweede overwinning van het seizoen. Maar de Buffalo's verloren in eigen huis met 0-1 tegen Essevee. 6 op 24 en de druk op Hein Vanhaezebrouck neemt alsmaar toe. Bij landskampioen RSC Anderlecht zijn ze nog op zoek naar een opvolger voor Renť Weiler. Volgens analist Aad de Mos is het einde verhaal van Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena afgelopen en mag hij zich stilaan opmaken voor een avontuur in het Astridpark.



"Ik denk dat de citroen is uitgeperst. Hoe dat komt, is moeilijk te verklaren. Maar het heeft ook met kwaliteit te maken en ik denk niet dat dit met deze trainer nog is recht te trekken. Volgens mij ligt de weg naar Anderlecht helemaal open", aldus de Mos in Stadion.















MK