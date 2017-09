AA Gent laat Hein Vanhaezebrouck niet vallen

Na de 0-1 nederlaag tegen Zulte Waregem klonken dingen als 'boycot van aantal spelers' en 'de weg naar Anderlecht ligt open'. Maar een ontslag lijkt niet voor vandaag of morgen.

"Hein is een hele goeie trainer. Iemand die je drie jaar aan stuk hebt bewierookt, ga je niet plots afvallen. Het is niet omdat we een doelpunt in geschenkverpakking weggeven en verliezen, dat we nu alles in twijfel moeten trekken", stelt manager Michel Louwagie bij VIER."Of Hein volgende week tegen Club Brugge nog op de bank zit? Ja. Waarom niet? Ik weet dat alles in het voetbal vluchtig is, maar wij gaan hier rustig mee om. Ik geloof nog steeds dat we uit deze situatie kunnen geraken met Hein Vanhaezebrouck."