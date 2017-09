Blijft Hein Vanhaezebrouck voor de centen?

AA Gent sloeg maar een belabberd figuur in de thuismatch tegen Zulte Waregem. Hadden een aantal spelers er geen zin meer in? Probeerden ze de trainer naar de uitgang te leiden? Michel Louwagie liet na de 0-1 nederlaag weten dat Hein Vanhaezebrouck op post blijft.



Volgend weekend is het Club Brugge-AA Gent. Volgens Bob Peeters ontslaat AA Gent Vanhaezebrouck omdat Anderlecht hem wil als opvolger van Renť Weiler.



"Als je Vanhaezebrouck ontslaat, tjaÖ Als je hem houdt, kan je er nog geld voor krijgen. En in het hedendaagse voetbal gaat het toch om de centen, hť", stelt Peeters bij Sports Late Night.



DC