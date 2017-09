Nicolas Frutos zag Anderlecht met 1-2 winnen bij Waasland-Beveren en hoopt de clubleiding te kunnen overtuigen van zijn trainerstalent in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Aad de Mos zet daar geen geld op in.

"Hij heeft tijd nodig. In zijn land zou hij wel tot zijn recht komen, maar hier zie ik hem eerder als spitsentrainer", aldus Aad de Mos over Frutos in VTM Stadion.

"Op ťťn staat Hein Vanhaezebrouck, maar als ze toch voor een buitenlander willen gaan dan maar beter Frank De Boer. Die staat voor het voetbal dat Anderlecht moet spelen en waar het publiek naar snakt."