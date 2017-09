Kotysch: "Realistisch blijven bij STVV"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Na de derbyzege tegen Racing Genk klom STVV naar de derde plaats. De trip naar KV Mechelen leverde echter geen puntenwinst op en de Kanaries zakken terug naar de vijfde stek. Sascha Kotysch blijft er rustig bij.



"We moeten realistisch blijven na die goede start. We wisten dat er verliesmatchen zouden volgen", stelt de centrale verdediger op het clubkanaal. "We hebben alles gegeven en geprobeerd tegen KV Mechelen, maar het lukte niet."



"Wij waren voetballend de betere, maar de beslissende pass of actie ontbrak."