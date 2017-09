Speler AA Gent na fluitconcerten: "Deed pijn"

AA Gent kon ook tegen Zulte Waregem niet winnen. De Buffalo's gingen in eigen huis met 0-1 onderuit en staan na acht speeldagen pas vierde in het klassement met amper zes punten. Tegen Essevee kreeg Anderson Esiti fluitconcerten over zich heen. De Nigeriaanse middenvelder werd na tien minuten in de tweede helft naar de kant gehaald.



"Ik was niet verrast door hun reactie, maar begrijp het niet zo goed. Dit doet natuurlijk pijn, want ik werd tot nu toe steeds hartelijk behandeld door onze fans", aldus Esiti in Het Laatste Nieuws.



"Hun frustratie was inderdaad vaak op mij gericht, maar ik neem het niet persoonlijk op. Tot vandaag hebben ze ons steeds fantastisch gesteund. Ik recupereer veel ballen en kom daardoor ook vaak in balbezit, maar regelmatig moest ik vandaag lateraal of achteruit passen. Of ik verticaal dan geen oplossingen zag? Je hebt deze match ook gezien, daar ga ik niet op antwoorden."



MK