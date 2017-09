"Ik vertrek in januari bij KV Mechelen"

KV Mechelen pakte tegen STVV de eerste driepunter van het seizoen. Malinwa was met 2-0 te sterk voor de Kanaries. Drie minuten voor affluiten viel verloren zoon Laurens Paulussen in. De 27-jarige rechtsback mocht de club afgelopen zomer verlaten maar vond elders geen onderdak. Hij kreeg te horen dat hij individueel moest trainen, maar deze week sloot hij aan bij de A-kern.



"Het is leuk weer bij de groep te horen en die invalbeurt was buiten alle verwachting. Aangezien het al van begin mei geleden was, was het wennen. Ik sta hier dus opgelucht, al ben ik niet superblij. Ik heb moeilijke maanden achter de rug. Enkel individueel trainenÖ", aldus Paulussen tegenover Gazet van Antwerpen.



"Ik zit in mijn laatste jaar en de bedoeling is nog altijd dat ik in januari vertrek. Al kan er in het voetbal snel veel veranderen. Ik wil alleszins op het hoogste niveau blijven spelen."











MK