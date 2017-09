Dries Mertens & co boezemen Feyenoord angst in

Na een 1-4 pandoering in de Kuip tegen Manchester City hoopt Feyenoord beter voor de dag te komen tegen Napoli. Gemakkelijk is anders. Giovanni van Bronckhorst overweegt zijn systeem om te gooien in het Stadio San Paolo.

"Of je je aanpast aan de tegenstander of niet, dat hangt altijd af van de tegenstander en de spelers die je tot je beschikking hebt", blikt Van Bronckhorst op de website van Feyenoord vooruit op het duel met Napoli. "We moeten verdedigend goed staan tegen Napoli, dus het is goed mogelijk dat we een ander systeem gaan spelen.""Napoli is een ploeg met veel pressie en goed samenspel, die veel goals maakt. We zijn dinsdag niet de favoriet, daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar je maakt altijd kans, en daar moeten we voor gaan.""We moeten ons vermannen. Er wacht een enorme uitdaging en daar moeten we voor gaan", blikt Steven Berghuis vooruit. "Zonder angst, maar met de borst vooruit en vol vertrouwen.""We moeten lang in de wedstrijd proberen te blijven en geen snelle tegengoal krijgen, zoals tegen City. Daarvoor zullen we verdedigend goed moeten staan en weinig moeten weggeven."