Ajax boekte bijna 50 miljoen euro winst

Bij Ajax kunnen ze toch met een tevreden gevoel terugblikken op het seizoen 2016/2017. De landstitel ging dan wel naar aartsrivaal Feyenoord, de Amsterdammers boekten een recordwinst.



Uit de jaarcijfers komt een nettowinst van 49,5 miljoen euro naar voor. Dat is een record, want nog nooit eerder slaagde een Nederlandse club er in zoveel winst te boeken.De omzet steeg van 93,4 naar 118,2 miljoen euro, wat ook goed is voor een record.De verkoop van Arek Milik, Jasper Cillessen, Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Davy Klaassen leverde 78,6 miljoen euro op. De Ajacieden gaven 18,1 miljoen euro uit voor nieuwe spelers.De uitgaande transfers van Davinson SŠnchez (40 miljoen), Kenny Tete en JaÔro Riedewald zijn niet meegerekend in de cijfers van 2016/2017.Ajax boekte ook winst dankzij de succesvolle campagne in de Europa League. In de finale bleek Manchester United te sterk. De sponsoring steeg met 2,4 miljoen euro.Nog een gunstig cijfer: het eigen vermogen van Ajax bedraagt nu 158,9 miljoen euro.