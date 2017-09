Degryse ziet Onyekuru als uitzondering bij Anderlecht

Middenmotor in de Pro League, een krappe zege tegen Westerlo in de Beker van BelgiŽ, een 3-0 nederlaag tegen Bayern MŁnchen. Marc Degryse krijgt het niet bepaald warm van de prestaties van Anderlecht.

"Onyekuru is een van de weinige spelers die recht hebben op een basisplaats", stelt de voormalige Rode Duivel bij Vista! "Hij heeft snelheid en een actie. Ze hebben hem veel te weinig gebruikt."Als Anderlecht wil overwinteren in Europa moeten ze punten pakken in de thuismatch tegen Celtic. De Schotten leden op de eerste speeldag een 0-5 nederlaag tegen PSG.De derde plaats in de groep geeft na de winterstop recht op een avontuur in de Europa League.