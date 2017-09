DaniŽl Van Buyten werd dinsdag op het oefencomplex van Anderlecht gespot, in het gezelschap van Gunther Vanhandenhoven en Herman Van Holsbeeck. Op zich is dat geen groot nieuws.

De voormalige Rode Duivel was sportief adviseur bij Standard. Sinds zijn vertrek werkt Van Buyten nog wat nauwer samen met Christophe Henrotay, spelersmakelaar en al jaren goed bevriend met 'Big Dan'.Enkele online media maken slingeren er 'een functie bij Anderlecht' bij. Een werkbezoek is nog wat anders.Deze foto dateert trouwens van vorig seizoen. Anderlecht speelde toen tegen Manchester United. Van Buyten, ex-speler van rivaal Man City, mocht toen in de eretribune plaatsnemen.