AA Gent recupereert Thomas Matton

© www.voetbalbelgie.be - DC

Positief nieuws bij AA Gent. Thomas Matton kwam dit seizoen nog niet in actie vanwege een achillespeesletsel. De 31-jarige middenvelder is echter op de terugweg.



Matton verscheen in de beloftenwedstrijd tegen Racing Genk aan de aftrap. In de tweede helft borstelde hij een vrije trap tegen de kruising.



De Gentse beloften kwamen na amper één minuut op achterstand. Bertaccini benutte een strafschop. Verstraete, Chakvetadze en Abdelali zorgden echter voor een 3-1 zege.



Thomas Matton kwam vorig seizoen in zeventien competitiewedstrijden in actie.