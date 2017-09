Scheidsrechter Club Brugge - AA Gent bekend

Zondag stroomt het Jan Breydelstadion vol voor de clash tussen Club Brugge en AA Gent. Een beladen duel. Bart Vertenten krijgt de wedstrijdleiding in handen.



Club Brugge staat bovenaan in de Pro League met 21 op 24. AA Gent profileerde zich als titelkandidaat, maar dat valt dik tegen. De Buffalo's staan pas op de veertiende plaats met 6 punten. Ongetwijfeld zullen de Brugse fans daarop inspelen.



Vorig jaar floot Vertenten op de laatste speeldag ook Club Brugge-AA Gent. Toen werd het 2-1.



Hij krijgt zondag de assistentie van de lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Vierde official is Nicolas Laforge.

DC