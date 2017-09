Aad de Mos onder de indruk van nieuwe Kevin De Bruyne

Manchester City bleek met 0-4 te sterk voor Feyenoord. Op de tweede speeldag van de Champions League komt Shakthar Donetsk op bezoek. Pep Guardiola moet het doen zonder Vincent Kompany maar hij kan wel op Kevin De Bruyne rekenen. Volgens analist Aad de Mos is hij de draaischijf van The Citizens.



“De Bruyne is voor mij dé sleutelfiguur bij City", stelt de Mos tegenover Het Laatste Nieuws. "Guardiola heeft hem een rijtje naar achteren gehaald en dat was een prima zet. De Bruyne speelt er weergaloos."



"Hij zorgt voor een snelle balcirculatie, leest het spel goed en profileert zich steeds meer als een verlengstuk van Guardiola op het veld. De Spanjaard schat Kevin De Bruyne echt enorm hoog in. En terecht.”











MK