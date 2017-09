"Nicolas Frutos werkt anders"

Trainer ad interim Nicolas Frutos boekte twee overwinningen op rij. Woensdagavond volgt de thuiswedstrijd tegen Celtic in de Champions League. Olivier Deschacht geeft toe dat het er onder de Argentijn anders aan toe gaat.



"Nico werkt anders, het is weer focussen voor ons. We zijn nog niet op ons gemak, want het spel moet beter. De stress zal pas minder worden als we vlot beginnen te winnen en goed beginnen te spelen", citeerde Sporza Olivier Deschacht.



"Nu is het 100 procent focus, ik heb nog niet veel gelachen de laatste weken. De resultaten zijn niet slecht, het is niet zo dat we elke week verliezen. We hebben gewonnen van Lokeren, Westerlo en Waasland-Beveren. Maar het is momenteel werken."

MK