Nieuw crisisberaad bij AA Gent

Geen voetbal in de Ghelamco Arena vanavond. Er was toch behoorlijk wat beweging. Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie zaten er samen met Hein Vanhaezebrouck en zijn makelaar Mogi Bayat.



Het loopt dit seizoen voor geen meter bij AA Gent. De Buffalo's tellen slechts 6 op 24. Dat zorgt voor onrust en aanhoudende speculaties over een mogelijk vertrek naar Anderlecht. Maar wie betaalt dan wat als het tot een breuk komt?



Was Mogi Bayat daarom bij het gesprek aanwezig? Bayat was al aanwezig voor Hein er was en verliet het stadion met een hele hoop papieren onder de arm.



Na afloop van het crisisberaad volgde een krachtige "geen commentaar".