Club Brugge met Poulain tegen AA Gent?

Benoît Poulain liep tijdens de Brugse Metten tegen Athletic Bilbao een spierscheur op. De Franse centrale verdediger pikte half september terug bij de groep aan. Tegen Charleroi bleef hij nog aan de kant.

De medische staf heeft Poulain inmiddels inzetbaar verklaard. Hij mist natuurlijk het nodige wedstrijdritme. Poulain zal zondag wellicht terug deel uitmaken van de selectie.De kans dat hij meteen in de elf start, lijkt klein. Club Brugge ging met 1-2 winnen bij Sporting Charleroi en prijkt met 21 op 24 alleen bovenaan in de Jupiler Pro League.Zondag is het Club Brugge-AA Gent in het Jan Breydelstadion. Ivan Leko zal de knoop door moeten hakken: met of zonder Poulain.