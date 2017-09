Heeft RC Genk een Busquets in huis?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Alejandro Pozuelo is bezig aan zijn derde seizoen bij Racing Genk. De Spaanse middenvelder is zeer te spreken over de weg die ploegmaat Sander Berge heeft afgelegd.



Racing Genk plukte de Noorse middenvelder in januari weg bij Valerengen. Berge genoot afgelopen zomer al interesse uit de Bundesliga en Primera Division. Maar hij mocht nog niet weg.



"Hij is erg snel gerijpt", merkt Pozuelo op tegenover Sport/Voetbalmagazine. "De aanpassing aan de competitie heeft hem wat tijd gekost, maar hij heeft zijn plaats in de ploeg gevonden door een rol op te nemen die wat vergelijkbaar is met die van Sergio Busquets bij FC Barcelona: een verdedigende pivot die ook technisch heel goed is met de bal aan de voet. Hij is al een belangrijke man in de ploeg."



De 19-jarige Sander Berge ligt tot midden 2021 onder contract.