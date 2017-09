Silvio Proto haalt weer uit naar KV Oostende

© www.voetbalbelgie.be - DC

Hij tekende een driejarig contract bij KV Oostende, maar Silvio Proto wou na iets meer dan een seizoen naar Olympiakos Piraeus. Een partijtje moddergooien volgde.



"Achteraf bekeken was de overstap van Anderlecht naar Oostende toch wel speciaal. Als je van een club komt waar er twintig douches zijn met regelbare temperatuur en je gaat naar Oostende waar het water koud is in de winter: dat is een schok", stelt Silvio Proto bij Sport/Voetbalmagazine.



"Alle spelers die van Anderlecht kwamen, hebben dat zo ervaren. Zeker omdat ze bij mijn komst een nieuw trainingscentrum hadden beloofd. Ik zal niet zeggen dat ik ongelukkig was, maar toch ook niet gelukkig."