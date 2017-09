STVV even zonder trainer De Roeck

© www.voetbalbelgie.be - DC

Net als Nicolas Frutos volgt Jonas De Roeck de Pro License-trainerscursus. De Roeck vertoefde deze week even in Zwitserland, voor een stage. Frutos ging niet mee in het kader van de CL-match Anderlecht-Celtic. De Roeck werd bij STVV even vervangen door Chris O'Loughlin.



De 37-jarige Jonas De Roeck zette in 2015 een punt achter zijn spelerscarrière en belandde via Lyra TSV en Berchem Sport bij STVV.



De Roeck en de andere cursisten keren vandaag terug uit het Zwitserse Nyon. De Kanaries trainen vandaag pas om 15 uur. terug onder de leiding van Jonas De Roeck. Vrijdag is het STVV-Sporting Charleroi.