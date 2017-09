Trainer KRC Genk maakte vreemde dingen mee

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dat Albert Stuivenberg bij Manchester United werkte als assistent van Louis van Gaal is algemeen bekend. Hij was echter ook als jeugdopleider actief bij RWDM, Feyenoord en Al-Jazira. In de Verenigde Arabische Emiraten was het aanpassen.



"Op tijd komen in de kleedkamer kennen ze daar niet. En ze kwamen met allerlei zaken bij me om zich af te melden. 'Morgen kan ik niet komen', zei een belangrijke speler de dag voor een wedstrijd. 'Er komt iemand de wasmachine repareren'. Ja, wat dan? 'Mijn moeder mag niet alleen blijven met een man als mijn vader er niet is'. Daar maakte ik me zó druk om", stelt Albert Stuivenberg in Voetbal International.



Stuivenberg dacht na het eerste jaar aan stoppen, maar omdat zijn vrouw een baan kreeg op de Nederlandse ambassade, bleef hij. En toen ging hij anders naar de zaken kijken. "Het tweede jaar wist ik dat ik er geen invloed op had. Zei ik: Oké, logisch. Spelen we zonder jou en zie ik je gewoon de volgende keer weer. Wat gebeurde er? Wás-ie er gewoon de volgende dag. Toen pas ging ik doorhebben hoe die lijnen liepen; dat ze je gewoon testen. Toen heb ik een klik gemaakt."