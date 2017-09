Fluitconcerten voor Ivan Leko ongehoord?

Met Ivan Leko koos Club Brugge voor een minder ervaren trainer. Michel Preud'homme opvolgen, een ander systeem op poten zetten, nieuwe spelers inpassen. Club Brugge pakte de punten in de competitie, maar in Moeskroen lukte het niet (2-1). Toen kwam Ivan Leko onder vuur te liggen. Zijn assistent begrijpt dat niet.

"Ik was enorm verbaasd dat onze supporters, na het verlies in Moeskroen, zo negatief waren tegenover Ivan. Ik begrijp de ontgoocheling, want wij waren óók teleurgesteld", stelt Rudy Cossey bij Sport/Voetbalmagazine. "Ik kan het echter niet vatten dat een nieuwe trainer na de beste start in jaren wordt uitgefloten."Rudy Cossey werkte jarenlang met Peter Maes samen. Hij besloot een andere weg in te slaan. Terug naar Club Brugge, als assistent van Ivan Leko."Toen Ivan werd aangesteld, zag ik een mooie uitdaging: samenwerken met een jonge en ambitieuze trainer die een duidelijk doel had: met Club offensief en ander - meer verzorgd - voetbal spelen en elk jaar meespelen voor de prijzen."Club Brugge sneuvelde in de voorronde van de Champions en Europa League. In de competitie loopt het wel naar wens. Met 21 op 24 staan ze alleen op kop in de Pro League. Titelverdediger Anderlecht volgt al op negen punten, AA Gent op vijftien.