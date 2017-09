De Coninck: "Boeckx is een voorbeeld voor elke doelman"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Geen René Weiler meer bij Anderlecht, negen punten minder dan Club Brugge, geen attractief voetbal, morrende fans. Het loopt niet bepaald vlot bij de titelverdediger. Wim De Coninck is wel vol lof over Frank Boeckx.



Frank Boeckx stond maanden buitenspel na een operatie aan de rug. Hij keerde terug onder de lat in de thuismatch tegen Lokeren. Boeckx eiste in de uitmatch tegen Waasland-Beveren (1-2 zege) de hoofdrol op.



"Gelukkig is er Frank Boeckx", zegt Wim De Coninck in Sport/Voetbalmagazine. "Een fenomeen, dat op zijn sloffen zijn contract bij Anderlecht als derde keeper tekende, wetend dat zijn carrière quasi voorbij was. Een voorbeeld voor elke doelman zoals die in de goal staat: verfrissend, nonchalant, ontspannen. Hij straalt!"



"Die safe op het schot van Angban, na een zware rugoperatie en met nog steeds wat kilootjes te veel: Boeckx heeft meer atletisch vermogen dan iedereen denkt. Benieuwd of Frutos Sels Europees in de goal zet of kiest voor een keeper die alles pakt."