OFFICIEEL: Franse middenvelder naar Lierse

© www.voetbalbelgie.be - DC

Lierse schoot minder goed uit de startblokken en kon nog wel wat versterking gebruiken. Met Djaïd Kasri krijgt Frederik Vanderbiest er een ervaren middenvelder bij.



De 30-jarige verdedigende middenvelder trainde al een tijdje mee bij de Pallieters. Kasri genoot zijn jeugdopleiding bij FC Nantes. Na een avontuur bij Real Zaragoza belandde hij bij AS Eupen, waar hij drie seizoenen bleef.



Na een seizoen bij Excelsior Virton en twee bij Antwerp FC was hij transfervrij. Djaïd Kasri is dus meteen speelgerechtigd.