Frutos donderdag OUT, Vanhaezebrouck IN?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Voor de aftrap van Anderlecht-Celtic kreeg Herman Van Holsbeeck de vraag of er al contact was geweest met Hein Vanhaezebrouck, die vanmiddag afscheid nam bij AA Gent. Het antwoord is toch wel verrassend.



Van Holsbeeck merkte niet, zoals enkele dagen geleden, op dat Nicolas Frutos het volste vertrouwen geniet. Ook niet dat Frutos wel eens op post zou blijven als de resultaten goed zouden meevallen.



"We waren bezig met onze match tegen Celtic. We hebben nota genomen van het akkoord tussen AA Gent en Hein Vanhaezebrouck, om een einde te brengen aan hun samenwerking", stelt Van Holsbeeck bij RTL Sport. "We bekijken het dossier donderdag."



De manager van Anderlecht liet ook weten dat er donderdag een meeting voorzien is met voorzitter Roger Vanden Stock. "Dan bepalen we welke beslissing we zullen nemen."