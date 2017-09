Jan Mulder: "Arme Nicolas Frutos"

Westerlo, Waasland-Beveren en Celtic, volgens Jan Mulder houdt het daarmee op voor Nicolas Frutos, als hoofdtrainer van Anderlecht.





Nicolas Frutos wil graag verder als T1 van Anderlecht, waar Herman Van Holsbeeck maandag beweerde dat er geen enkel contact met Hein Vanhaezebrouck was. Die bevestigde dat vandaag, bij de bekendmaking van zijn vertrek bij AA Gent.Maar in het voetbal kan het razendsnel gaan. "Dat is in staat van het ene op het andere moment van de waarheid in een leugen te veranderen", zegt Jan Mulder bij HLN."Bayat is namelijk de naam van de directe lijnverbinding tussen meneer Vanden Stock en Hein Vanhaezebrouck: om n voor twaalf is er geen contact, om twaalf uur heeft de makelaar de deal met Anderlecht afgerond. En iedereen heeft volstrekt correct gehandeld. Arme Frutos."