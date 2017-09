De Bilde wijst naar Frutos

© www.voetbalbelgie.be - DC

'Anderlecht-Celtic wordt mijn halve finale' stelde Nicolas Frutos. De wedstrijd mondde uit in één grote ontgoocheling. Gilles De Bilde vindt dat Frutos in de spiegel moet kijken.



0-3 tegen een matig Celtic. Anderlecht droomt best niet luidop van overwinteren in Europa. "De vooruitzichten zien er niet goed uit", stelt Gilles De Bilde bij Q2. "Hier word je ziek van. Celtic is geen wereldploeg. Je vergooit je kansen op een kwalificatie voor de Europa League na de winter."



"Het helpt niet als je achteraan met vijf man blijft staan en niet doorschakelt. Frutos moest al voor de 0-1 ingrijpen. Je speelt niet met vijf verdedigers tegen één spits. Met alle respect voor Frutos, hij is nog niet klaar om Anderlecht als T1 te leiden. Je ziet aan bepaalde dingen dat hij ervaring mist."



"Te graag willen is niet goed. Je hebt beter iemand voor je, waar je van kan leren. Vanhaezebrouck heeft het nodige getoond in België en in de Champions League."