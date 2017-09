Frank Boeckx geeft de derde plaats niet op

3-0 bij Bayern München, thuis 0-3 tegen Celtic. Anderlecht staat er slecht voor in de Champions League. Overwinteren in de Europa League wordt moeilijk.



"Van in het begin hadden we geen greep op de wedstrijd, we liepen achter de feiten aan", stelt Frank Boeckx bij Q2. "Ik kan begrijpen dat de fans niet content zijn. Wij zijn dat ook niet."



"We dwongen wel meer kansen af. Celtic was gevaarlijk als wij in de fout gingen."



"Of we de derde plaats moeten opgeven? De strijd is niet gestreden. We moeten ginds een goed resultaat halen. Thuis tegen een van de grote ploegen (PSG en Bayern München, nvdr.) kan misschien ook nog."



DC