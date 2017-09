Aad de Mos: "Anderlecht is in crisis"

Nul op zes in de Champions League. Tegen een matig Celtic leed Anderlecht een 0-3 nederlaag. Aad de Mos wijst naar het bestuur, die een belangrijke beslissing moeten nemen.



Nicolas Frutos toonde veel goede wil en ambitie, na het vertrek van René Weiler. Het gebrek aan ervaring breekt Frutos zuur op.



"Als coach moet je je spelers op de juiste plaats zetten", merkt Aad de Mos op bij Q2. "Ik zag aan de lichaamstaal van meerdere spelers dat het niet goed zat. Hanni, Dendoncker, enz. Oneykuru is een diepe spits en hoort niet op de flank te spelen. Appiah moet op rechts, niet op links. Dendoncker stond verkeerd. Stanciu laat ik altijd spelen."



"Anderlecht is in crisis. Het bestuur moet een belangrijke beslissing nemen. Ik vind wel dat ze Frutos in waarde moeten laten."