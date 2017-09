AA Gent zonder hoofdtrainer naar Club Brugge

Geen Hein Vanhaezebrouck meer bij AA Gent. Dus moeten de Buffalo's op zoek naar een nieuwe trainer. Zondag is het Club Brugge-AA Gent. De Slag om Vlaanderen. Ivan De Witte en Michel Louwagie kiezen niet voor paniekvoetbal.

Na de trip naar het Jan Breydelstadion valt de competitie even stil. De Rode Duivels spelen op 7 en 10 oktober tegen BosniŽ en Cyprus. AA Gent kan die tijd en rust goed gebruiken om de zoektocht naar een nieuwe trainer te volbrengen.Volgens Het Laatste Nieuws speurt AA Gent ook in het buitenland naar een nieuwe coach. In BelgiŽ zouden er weinig of geen alternatieven zijn om Hein Vanhaezebrouck op te volgen. Francky Dury passeerde al bij de Buffalo's, wat geen succes werd, en Felice Mazzu ligt onder contract bij Sporting Charleroi."De topper van zondag op Club Brugge wordt geleid door assistent Peter Balette", meldt Het Belang van Limburg. "Samen met Bernd Thijs, doelmannentrainer Franky Vandendriessche en physical coach Stijn Matthys blijft hij voorlopig op post."