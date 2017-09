Olivier Deschacht voelt zich niet goed

Niet dat Celtic supersterk voor de dag kwam, de Schotten wonnen wel met 0-3 in Anderlecht. Olivier Deschacht ging bij het tweede doelpunt in de fout.



"Ik voel me niet goed omwille van dat tegendoelpunt", stelt de 36-jarige centrale verdediger tegenover RTL Sports. "Ik verwijt niemand iets, ik kijk naar mijn eigen prestatie."



"Ik probeer altijd de voetballende oplossing te zoeken. Misschien had ik die bal gewoon in de tribune moeten trappen. Dat heb ik niet gedaan. Jammer."



