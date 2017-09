STVV mist vijf aanvallers tegen Charleroi

Met 16 op 24 staat STVV op een fraaie vierde plaats. De nederlaag tegen KV Mechelen kwam toch hard aan. Er zat meer in. Vrijdagavond moeten de Kanaries het opnemen tegen Sporting Charleroi, de nummer twee. Gemakkelijk is anders. Tel daar nog extra blessureleed bij.





Babacar Gueye en Cristian Ceballos liggen al even in de lappenmand. Elton Acolatse kwam pas eind augustus van Club Brugge over en is nog niet speelklaar.Jonas De Roeck moet het nu ook nog zonder Yohan Boli doen. De Ivoriaanse international incasseerde een pijnlijke trap tegen KV Mechelen en kon deze week niet voluit meetrainen met de groep.Kurt Abrahams kampt met een lichte verrekking en blijft veiligheidshalve aan de kant.Jordan Botaka maakt wel deel uit van de selectie. Dimitrios Goutas is er ook terug bij. De Spaanse centrale verdediger Sergio Ayala kreeg ook groen licht van de medische staf en hoort voor het eerst bij de kern.Keepers: Pirard, Steppe, SchevenelsVerdedigers: Kitsiou, Kotysch, Teixeira, De Norre, Dussaut, Antunes, Bourard, Goutas, AyalaMiddenvelders: De Petter, De Sart, Charisis, Bezus, AsamoahAanvallers: Vetokele, Legear, Botaka